Pettusekahtlus: Alexela ja Neste pöörasid biotülli

Vaht kirjutas eelmisel nädalal oma blogipostituses, et osad kütusemüüjad reklaamivad, et nende diislikütuses pole biokomponenti, samas on see tema teada ilmselge vale, kuna konkurentide kütus sisaldab HVOd ehk hüdrogeenitud taimeõli, mis on maailmas üks enimlevinud biokütus.

Pettus tuleneb tema sõnul Euroopa Liidus kasutatavast kaupade nomenklatuurist, mille kohaselt HVO ja diislikütus lubatakse tarbimisse täpselt sama koodiga. «See täna turul leviv lihtlabane valetamine on tarbijaid tugevalt eksitav, mida peab uurima Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet,» ütles ta.

Ehkki Alexela juhatuse liige käis välja karmid süüdistused, ei soostunud ta ühegi konkurendi nime nimetama ega konkreetseid juhtumeid välja tooma.Seetõttu pidaski Circle K Eesti AS peadirektor Kai Realo kahetsusväärseks, et Alexela juhatuse liige Alan Vaht on avalikult välja tulnud sellise süüdistusega praktiliselt kõigi teiste kütusemüüjate suunas.

Realo sõnul on Circle K äri üheks alustalaks klientide usaldus, mille tõestuseks on ka see, et ettevõte on aastaid suurettevõtete maineuuringus saavutanud kõrge koha. «Saan siinkohal kinnitada, et Circle K ei tegele tarbijate petmisega ning mootorikütused meie jaamades vastavad kõigile kvaliteedinõuetele ja kliendid saavad kindlad olla, et ostavad tooteid, mida neile on ka lubatud,» ütles Realo. «Ehk siis kinnitan, et hetkel müüvad Circle K jaamad arktilist diislikütust, mis ei sisalda biokütust,» lisas ta.

Vahti kriitika tulebki panna konteksti, kus Alexela on konkurentidest veidi paremal positsioonil. Teatavasti on riik mudinud biokütuse nõude täitmist paindlikumaks. Igas liitris ei pea olema minimaalne nõutud hulk biolisandit, vaid iga kütusefirma täidab keskkonna- ja kliimanõudeid oma äranägemise järgi.

Alexela, kes on investeerinud miljoneid eurosid gaasitanklatesse, täidab selle nõude kodumaise biometaani müügiga. See tähendab, et nad võivad rahulikult kõrvalt täisfossiilseid kütuseid edasi müüa. Need on odavamad ja nende järele on endiselt nõudlus. Teistel Eesti kütusemüüjatel biogaasitanklaid ei ole, mistõttu tuleb neil kliimakohustus täita füüsiliselt diislisse ja bensiini biolisandit segades.

See varieerub 3–10 protsendi vahel. Samas on riik andnud vastukäivaid sõnumeid, kuna vedelkütuse seaduse viimane eelnõu variant sedastab, et kui tarbija soovib 100 protsenti fossiilset kütust, peab kütusemüüja talle seda ka pakkuma.

«Circle K juhina mõistan hukka sellise lahmiva käitumise suurettevõtte juhatuse liikme poolt. Teisalt mõistan aga Alexela esindaja ärritust, sest olukorras, kus on palju vaeva nähtud oma ettevõtte jaoks kasuliku seadusandluse läbi surumisega, on loomulikult kõrged ootused ka selle tulemuste osas – tahaks ju väga olla see ainus kütusemüüja, kes saab konkurentidest erinevalt jätkata omahinnalt soodsamate ja klientide poolt eelistatud fossiilsete kütuste müüki. Paraku kehtib Vedelkütuste seaduses toodud paindlikkus tootesortimendi kujundamisel ka teistele kütusemüüjatele, võimaldades ka neil seaduses toodud nõudeid täita erineval moel,» sõnas Realo.