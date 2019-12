Ikkagi võimalik: proviisor võttis apteegi kettide hirmutamise kiuste üle

Väits ütles, et täiesti uute apteekide tegemiseks pole Eestis eriti ruumi ega mõtet. «Proviisorid saavad laieneda, kui mõnes asulas apteek töö lõpetab. See kehtib ka apteegireformi puhul, kus proviisorapteegid saavad tekkida eelkõige seniste ketiapteekide asemele,» ütles Väits.

Seevastu apteegireformi tühistamise eest võidelnud ja ketiapteeke ühendav Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) on seisukohal, et apteegireform tooks endaga kaasa sektori kriisi, mis tuleks reformi tagasipööramisega ära hoida. «Ligi 300 apteegi sundsulgemist ei tohi juhtuda ja ravimite kättesaadavus ei tohi halveneda. See oleks rahvatervise katastroof,» teatas EAÜ juht Timo Danilov mõne nädala eest.

Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aasa sõnul tegutseb põhi- või haruapteek Eestis 150 asulas. «Ravimiameti andmetel on 1. detsembri seisuga nõuetele vastavad apteegid olemas 115 asulas. Kõigile nõuetele vastavad apteegid puuduvad hetkel 35 asulas, millest üle poolte puhul on olemas kas proviisori osalusega apteek või on teada proviisorid, kes on huvitatud nendes asulates pärast 1. aprilli apteegi pidamisest,» ütles Alamaa-Aas.