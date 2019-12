Üllatav: 2019. aasta populaarseimaks reisisihtkohaks on endiselt see Aasia linn

2018. aastal kolmas olnud London on Brexiti segadusest tingituna selleaastases edetabelis paari kohta kaotamas - 2019. aasta koguarvestuses prognoositakse teda populaarsuselt viiendaks sihtkohaks. Ainukeseks top 10-st väljakukkujaks prognoositakse aga New Yorki, kus reisijate numbrid ei kasva sama lennukalt, kui 2018. arvestuses tagapool olnud sihtkohtade omad ning eeldatavasti murrab NY asemel top 10sse Delhi.

Euromonitor tõi eraldi märkimisväärsete linnadena välja Singapuri, Delhi, Hurgada ja Fukuoka kui sihtkohad, mis kas aina populaarsust koguvad või seda edukalt säilitavad. Singapuri puhul toodi välja kruiisisektori tugevat kasvu; Delhi on saanud oluliseks luksus-, meditsiini-, spordi- ja kultuuriturismi sihtkohaks seoses tervise- ja heaolu turismi globaalse arenguga; Hurgadas viidi läbi mitmeid infrastruktuuri uuendusi ning ta on eriti Euroopa külastajate seas populaarne oma ööelu ja veespordi poolest; ning Fukuoka on kõvasti populaarsust kogunud kui hea iduettevõtete rajamispaik, kuhu esialgu reisib enim inimesi just naabermaadest (Lõuna-Koreast, Hiinast ja Taiwanist).