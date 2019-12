Rimi juht: jõuluõhtul poe pikemalt lahti hoidmisega ei võida midagi

«Võtsime eelmisel aastal vastu otsuse, et jõuluõhtul on kõik kauplused avatud kuni kella 18.00-ni,» sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. «Kuna Eesti inimesed on nii-öelda viimase hetke poodlejad, siis meil oli kõhklusi palju, et kuidas kliendid sellisele otsusele reageerivad. Tavaliselt on ju 24. detsembri õhtul olnud kauplused rahvast täis ning teenindajail kõige kiirem tööaeg. Õnneks suhtusid kliendid kaupluste varem sulgemisse väga mõistvalt – saime positiivset tagasisidet, et anname oma tublidele teenindajatele võimaluse olla perega.»

Padumäe lisas, et müügimahtude ja -käivete osas ei olnud märgatavat erinevust võrreldes nende aastatega, kui kauplused olid 24. detsembril avatud 22.00-ni. «See näitab, et tegelikult ei ole inimestel probleemi oma jõuluostud varasemale ajale planeerida. Teadmiseks kõikidele klientidele – teie otsus ostud varakult ära teha aitas palju kaasa, et teenindajad jõuaks jõuluõhtul mõistlikul ajal jõululaua taha.»

«Ühtlasi soovitan ka teistel kauplustel see samm ette võtta – rõõmus ja tänulik töötaja on kaupmehele parim investeering,» lisas Rimi juht.