Kinnisvarabüroo ennustus: kinnisvara hinnatõus keskustes jätkub

Vahter lisas, et turul domineerib hästi teeniv keskklass, kes ostab aina rohkem uhkeid kodusid. «Kui seni langes ostjate arv selgelt 200 000 eurot ja kallimate korterite juures, siis nüüd on see piir 250 000 juures. Majade puhul on valulävi tõusnud 300 000 pealt 350 000 euroni,» lisas Vahter statistikat.