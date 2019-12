Põhjalik meenutus: loetuimad tarbijauudised aastal 2019

«Aegunud ketas on kokku põhjustanud 37 tööõnnetust, nende seas ka raskeid tervisekahjustusi. Näiteks lõikas üks töötaja ketaslõikuriga valtsitud toru, ketaslõikuri ketas kiilus kinni ja läks katki. Ketta tükk lendas näo kaitse sirmi alt sisse ja vigastas töötaja parema lõualuu piirkonda.» Need 37 õnnetust on juhtunud viimase kümne aasta jooksul. Aegunud ketaslõikurite ohust kirjutas sel aastal Maria Joost. Ketaslõikurite müümisega tegelevad ettevõtted rõhutasid omalt poolt, et ohutusele tähelepanu juhtimine on alati teretulnud ning eelkõige peaksid kõik kasutajad enne lõikuri (taas) kasutamist veenduma, et tööriist oleks terve ning kui selle nn parim enne tähtaeg on möödunud, on ettevaatuse huvides parim hankida uus tööriist.