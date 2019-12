Naganagatu Tallinna vanalinn: populaarne lokaal sulges uksed

«Viimase detailini korda sätitud läikivatele vanalinna baaridele vastukaaluks pakume värskendava alternatiivina sundimatut ning stressivaba keskkonda koos hea toidu, intelligentse muusikavaliku, rikkaliku joogimenüü & ilmselt värvikaima seltskonnaga, mida Tallinnal pakkuda.» Nii kirjeldas end viimase paari aasta jooksul mugavalt Tallinna vanalinnas sisse seadnud vaba aja veetmise, peo- ja söögikoht Naganaga. Jõulude ajal andis aga 2017. sügisel uksed avanud lokaal teada, et kuigi neil on olnud vahva, siis on vanalinnas restorani pidamine päeva lõpuks ikkagi raske ülesanne ning kollektiivselt tuntakse, et on aeg pillid kokku pakkida. Viimane Naganaga lahtiolekupäev oli eile, 28. detsembril.