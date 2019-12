Autoomanikele: ka seisva auto puhul peab maksma liikluskindlustust

See tähendab, et ka hobiautode või sõitmiskõlbmatute masinate omanikud peavad tasuma liikluskindlustust, kui need masinad on arvel liiklusregistris. Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on seda põhjendanud järgnevalt: kindlustuskohustus ei sõltu sõiduki kasutamisest või selle kasutamise võimalikkusest, kui see on liiklusregistris arvel.