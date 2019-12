Bolti aasta kokkuvõte: kuhu sõideti enim?

«Möödunud aasta oli Boltile sõidujagamise valdkonnas edukaim aastast 2016. See on meie jaoks väga märkimisväärne, võttes arvesse kui palju me oleme sellest ajast ettevõttena kasvanud. Tõime sellel aastal turule ka elektritõukerattad ja Bolt Foodi teenuse ning kindlasti jätkame kasvamist ka järgmistel aastatel,» võttis möödunud aasta kokku Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.

2018. aasta majandusaruandest selgus, et Bolt küll kasvas kiiresti, kuid neljakordse käibe suurenemise kõrval jäädi ka 61 miljoni euroga puhaskahjumisse. Saab näha, milline tuleb 2019. aasta statistika. Firma väärtuseks hinnatakse aga üle miljardi euro.

Paratamatult unustavad Bolti kliendid autodesse igal aastal ka omajagu kaasavara. Viimase aasta jooksul on autodesse unustatud kõige muu kõrval ka näiteks mõõk, mikrolaineahi, parukas, kaks kilogrammi šašlõkki, sidruneid ning üksik king.

Aastavahetus muudab kliendid hajameelseks

Traditsiooniliselt on aastavahetuse õhtu ja öö juhtidele kõige töökam aeg. Möödunud aasta sõitude statistikat vaadates selgus, et kõige pikemalt pidutsevad uue aasta esimesel päeval prantslased ja eestlased, neile järgnevad lätlased, slovakid ja leedukad. «Just nendes riikides on proportsionaalselt kõige enam sõite 1. jaanuaril vahemikus kella ühest kuni viieni öösel,» ütles Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.

Jõulupeod ja aastavahetus on ka see aeg aastas, mil autodesse unustatakse kõige rohkem esemeid. Igal aastal jäetakse Bolti sõitude ajal sadu asju maha ning need leiavad oma tee Bolti kontorisse. «Tavaliselt on tegemist tavapäraste esemetega nagu veepudelid ja juuksekummid, kuid tuleb ette ka ekstreemsemaid näiteid nagu golfivarustus või vinüülid ja mikser,» lisas Kolesnikov.

Aastavahetuse populaarseimad sihtkohad Tallinnas

Eelmise aastavahetuse kogemuse ja sõitude statistika põhjal on kõige populaarsemad kohad, kuhu Tallinnas uut aastat vastu võtma sõidetakse:

1. Vanalinnas asuv korstnapühkija kuju

2. Viru väljak

3. Kaarli kirik

4. Lastemaailm

5. Suur-Karja tänav

6. Noblessner

7. Viru väravad

8. Hilton

9. Telliskivi