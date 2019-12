Soome turistide arv on Eestis tõusmas

Kui eelmisel aastal Eestit külastanud soomlaste arv pidevalt vähenes, siis sel aastal on külastusi olnud märgatavalt rohkem. Ainuüksi juunist septembrini on Eestit külastanud ligi 22 000 Soome päevaturisti rohkem, kui samal ajal 2018. aastal. Ööbimisega turiste lisandus võrreldes varasemaga 35 000 võrra.

Soomlaste külastuste peamisteks põhjusteks on tihti peetud odavamat alkoholi. Soome suursaatkonna kõneisiku Hannele Valkeniemi sõnul on vanem põlvkond asendunud noorematega, keda meelitavad uued muuseumid ja näitused.

«Kui keegi tuleb Soomest Eestisse oma autole hooldust tegema, ning samal ajal käib restoranis korralikult söömas, siis kas see on turism või mis see on?» küsib Valkeniemi ja leiab, et tegemist on naaberriikide vahelise igapäevase liikumisega.