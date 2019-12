Suitsetamisest loobumiseks on tarvis süsteemset plaani

Suurbritannias lähiminevikus tehtud uuringu järgi ütlevad 70% suitsetajatest, et tahavad uuel aastal suitsetamisest loobuda, kuid vaid 4% nendest püsivad suitsuvabad ka aasta hiljem.

Paljud ebaõnnestuvad oma uusaastalubadustes seepärast, et neil puudub konkreetne plaan. Samuti ei arvestata, et ükski muutus ei toimu üleöö ja ka suitsetamisest edukalt loobumine toimub tüüpiliselt samm sammu haaval. Edukas uusaastalubadus peaks olema suitsetamise mahajätmise plaani koostamine, mitte selle päeva pealt maha jätmine, ning parim viis suitsetamisest loobumiseks on ennast ette valmistada ka tagasilöökideks, rääkis Viilo. Suitsuvaba elu eduvõimalusi saab suurendada, kui otsida suitsetamise mahajätmisel professionaalset abi ja kombineerida seda nikotiini asendamisega. Viilo tõi omalt poolt välja mõned abivahendid, mille toel suitsetamisest loobuda.

Elektrooniline sigaret

Viilo peab e-sigaretti võrdlemisi tõhusaks vahendiks tubakast loobumisel. Ta toob välja, et Inglise riikliku tervisekaitseorganisatsiooni Public Health England (PHE) sõnul pole e-sigaret täiesti ohutu, ent suitsetamise jätkamine pole kindlasti parem, kui e-sigaretile üleminek. E-sigaretti peab tavasigarettidest ohutumaks ka USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje keskus (CDC). E-sigaret on efektiivne vahend suitsetamisest loobumiseks, kuna sisaldab nikotiini, mille sisaldust saab e-sigaretis järk-järgult alandada, kuniks ei tunta enam üldse tarvidust selle järele, ning e-sigarettide kasutamisega jäävad alles ka toimingu füüsilised (liigutused ja sügavalt sisse hingamine), psühholoogilised ja sotsiaalsed aspektid. Puuduvad aga tervist kahjustavad ained nagu vingugaas, tõrv ja üle 4000 kemikaali. Tänaseks on Suurbritannias 3,2 miljonit inimest, kes on enda sõnutsi tänu e-sigaretile täielikult tavatubakast loobunud.

E-sigarettide kasutamisel tuleb aga silmas pidada, et nagu suitsetamisega, võib ka nende puhul kaasneda ärritust suuõõnes ja kopsudes, iiveldustunne, ning e-sigarettide aastatepikkuse kasutamise mõju ei ole veel piisavalt laialt dokumenteeritud. Seepärast tulekski e-sigarette vaadelda kui lühiajalisi abimehi suitsetamisest loobumiseks, mitte kui «tervislikumat» alternatiivi.

Nikotiiniplaastrid

Pahest aitavad loobuda ka erineva nikotiinisisaldusega plaastrid ning sõltuvalt inimese suitsetamisharjumustest on võimalik valida kas 16- või 24-tunni plaastrite vahel. Alustada tuleks tugevaimast annusest ning kasutada järjestikku 6-8 nädalat, misjärel paari nädala kaupa jätkata järjest nõrgamate nikotiini annustega.

Nikotiinisisaldusega närimiskummid

Suitsetamist saab asendada ka nikotiini sisaldava närimiskummi tarvitamisega. Närimiskummi tuleb närida vaid mõned korrad ja seda tuleks peita seejärel põse sisekülje ja igemete vahele seepärast, et liiga palju närides satub närimiskummist vabanevat nikotiini inimese organismi liiga palju.

Närimiskummi närimisel tekkiv suur hulk sülge tuleb kindlasti välja sülitada ning vältida selle alla neelamist, kuna süljes sisalduv nikotiin võib põhjustada mao limaskesta ärritust. Plaastritega sarnaselt tasub alustada tugevama nikotiiniannusega närimiskummide kasutamisega ja lõpetada nõrgematega. Nikotiini sisaldavate nätsude kasutamise järgselt soovitatakse jätkata tavalise närimiskummi kasutamisega seni, kuni kaob ka närimiskummi sõltuvus.

Suuõõnesprei

Suuõõnesprei on üks uuemaid ja moodsamaid suitsetamisest loobumise vahendeid, mis leevendab ärajätunähte, sealhulgas suitsetamistungi teket. Nikotiini sisaldavat suuõõnespreid pihustatakse suhu suitsetamistungi tekkimise järel. Suitsetamisest loobumiseks ja nikotiinivajaduse vähendamiseks tuleb aja jooksul vähendada ka pihustamiskordade arvu.

Suitsetamisest loobumine kui tervisele ainuõige valik