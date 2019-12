Meeldetuletus: pürotehnikat ei saa pakiautomaatidesse saata

«Kuna igasuguse ilutulestiku näol on tegemist ohtliku veosega, siis reeglite järgi me seda transportida ei või, aga aastavahetuse eel ja järel on ikka nii mõnigi, kes üritab sellise sisuga pakke teele panna,» lausus DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd. «Mõnikord on lausa tavalisele ilutulestiku patareile pandud pakisilt peale ja tahetud seda nii teele panna.»