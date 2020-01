Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas hüppeliselt

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on kasvanud nii lennujaama läbivate turismi- kui ärireisijate arv. «3,26 miljoni reisija piiri ületamisele aitasid kaasa 2019. aastal avatud uued liinid, aga peamiseks mootoriks on reisijate nõudlus ja möödunud aasta näitas paljude liinide osas väga häid täituvusnumbreid.»

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe on kindel, et reisijate arv kasvab jõudsalt ka 2020. aastal. «Alanud aastal on oodata reisimisvõimaluste täienemist alates märtsi lõpust, kui AirBaltic avab uued otseliinid Rooma, Zürichisse, Hamburgi ja Nice'i. Austria odavlennufirma Lauda alustab lendamist Viinist ning töötame selle kallal, et uusi sihtkohti lisanduks veelgi,» rääkis Pärgmäe. Samuti on oodata lennuplaanide täiendamist mitmetel olemasolevatel liinidel, mis soodsa majanduskonjunktuuri jätkumisel tagavad kasvu ka alanud aastal.