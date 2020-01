Reisijana tormisel merel: istu ja vaata horisondi suunas

«Reisija jaoks on kõige tähtsam teadmine, et ükski kapten ei soovi ohtu seada kõige väärtuslikumat ehk inimesi laeval. Samuti ei seata ohtu laeva ega kaupa,» sõnas kapten Kõster, kes kinnitas ka, et tänasel päeval osatakse ennetada olukordi, kus reisijad peaksid end ohustatuna tundma. Kui ilm on ikka siililegi selgelt väga hull, siis sadamast lihtsalt ei väljuta ning jäädakse ootama ilmaolude paranemist.

See, et laev tormisel merel kõigub, on paratamatult täiesti normaalne ja toimub olenemata laeva suurusest, sõnas Kõster. «Soovituslik oleks meeles pidada, et kui on teada, et laeva ülesõidul ühest sadamast teise on oodata tormi ja lainetust, võiks paar tundi enne laeva väljumist manustada merehaiguse vastaseid ravimeid. Nendest ei ole erilist kasu, kui manustatakse alles siis, kui on juba halb hakanud,» õpetas ta ja lisas, et lainetuse tõttu on laevas liikumine kindlasti raskem ning soovitatav on liikuda mööda seinaääri, võimalusel kindlasti kusagilt kinni hoides. «Laeva kaupluseid külastades tuleb olla äärmiselt ettevaatlik lettide vahel liikudes, kuna letid või kaup nendel võib hakata liikuma. Võimalusel tasuks istuda ja vaadata horisondi suunas,» jagas Kõster veel õpetusi.