Alexela: Iraagi rünnaku mõju ei pruugi Eesti tanklatesse jõudagi

Lisaks naftatoodetele tõusid turgudel ka bensiini- ja kütusehinnad, vastavalt 1,8 ja 1,5 senti liitrist, rääkis Vaht. New Yorgi WTI toornafta hind on tõusnud 3,96 protsenti 63,6 dollarini, Põhjamere Brendi hind on kerkinud 4,08 protsenti 68,95 dollarini.

«Hommikul lugesime, et Iraan oli kärme vastama omapoolsete ähvarduste ja vastulöökidega. Kui võtta paralleeli Saudi Araabia droonirünnakutega naftarajatiste pihta, mis oli nädalavahetusel ja esmaspäeval Brenti hind turgude avanedes tõusis 20 protsenti kahe sekundiga ja siis tuli allapoole, siis tõenäoliselt selle pingega näeme sama asja: hinnad hüppasid üles, reageeriti teravalt ja päeva edenedes võib pinge lahtuda,» rääkis Alexela juhatuse liige.

Küsimus on tema sõnul see, kui palju pinge lahtub ja kas hind jääb püsima tasemele, kus ta täna on. Kui hind jääb püsima tänasele tasemele, siis järgmisel nädalal või hiljemalt ülejärgmise nädala alguses realiseerub hinnahüpe tanklates.

Vaht märkis, et Saudi Araabia rünnaku tõttu tõusnud maailmahindade mõju jõudis Eesti turule väga palju väiksemana.

«Kui hinnad tulevad alla, siis hinnahüpe Eesti kütuse hinda üldse sisse ei jõuagi. Enda tunnetus on selline, et pigem pinge jahtub, hetkel on kuum, visati kerisele kuuma vett, aurustus kiirelt ja me ei pruugigi seda hinnamõju Eesti turul tunda saada,» ütles ta.

Kui aga sõnasõda ja teineteise ähvardamine jätkub, siis hind jääb sellisele tasemele püsima. «Õnneks on nädalavahetus vahel ja küll need hinnad tanklates allapoole tulevad,» tõi Vaht paralleeli Saudi Araabia droonirünnaku mõjuga.

Ta märkis, et tarbijate arvamus, justkui kütusemüüjad realiseerivad maailmaturu hinnatõusu kiirelt ja selle langemisel käib kõva kummivenitamine, on müüt, mis elab oma elu ja mil tegelikkuses tõepõhja all pole.

«Tõenäoliselt esmaspäeval tõstetakse pühapäevaga võrreldes ülespoole, aga mitte kõrgemale kui selle nädala tipp. Eile (neljapäeval) tõsteti tasemele 1,429, hetkel madalaim hind 1,425 ehk 0,4 senti allapoole tulnud ja langeb nädalavahetusel edasi. Pakun, et nädala alguses tõuseb maksimaalselt sellele tasemele, kus ta eile oli ja pärast seda toimub kuni nädala lõpuni langemine,» rääkis ta.

Alexela juhatuse liikme sõnul pole hindadesse jõudnud veel biokütuse kohustuse suurenemine, mille kohaselt peab biokütuse osakaal olema tarbimisse lubatud koguenergiast vähemalt 10 protsenti ja mitte vähem kui 6,4 protsenti igas liitris.

Uus nõue ei jää ilmselt kauaks kehtima, sest valitsus on juba kinnitanud vedelkütuse seaduse muudatused, mille jõustumisel muutub fossiilsele kütusele biokomponendi lisamise kohustus paindlikumaks.