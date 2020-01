Uus kruiisitrend: polaaralad kuumemad kui troopika

Business Insider edastas, et külma kliimaga asukohad on jõukamate reisijate jaoks aina populaarsemaks muutumas tänu oma eraldatusele, eksklusiivsusele ja seikluslikkust pakkuvale aurale. Turismifirma Virtuoso juhtivtöötaja Albert Herrera ennustas näiteks, et 2020. aasta kuumimateks sihtpunktideks saavad Jaapan, Sloveenia ning ka Antarktika.

Turismisektor on trendil silma peal hoidnud ning maailmas toimub aktiivne marsruutide lisamine, erineva pikkusega kruiiside loomine ja polaarvetes seilamiseks mõeldud laevade ehitamine.

Polaaraladele reisimine pole aga sugugi odav ning on selgelt kõrge sissetulekuga inimeste lõbu, kes otsivad omapäraseid ja seiklusrikkaid kogemusi, mis suurel enamusel puuduksid. Seda peegeldavad näiteks ka uued, spetsiaalselt polaarregioonideks ehitatavad laevad, millest nii mõnedki on väikese mahutavusega, kuid luksuslikult sisustatud.

Tom Marchant, kes on reisifirma Black Tomato omanik, sõnas sellele vaatamata Business Insiderile, et ta ei eelda, et näiteks Antarktikale hakkaks kunagi sõitma piisavalt laevu, et taoliste kruiiside hinnad alla läheksid, kuna tegemist on kauge, raskesti ligipääsetava ja metsiku alaga.

Kui on soov Eestist Antarktikasse reisida, siis näiteks Baltic Tours pakub 11-päevast paketti, mille kogumaksumus on 7299 eurot (ei sisalda lennupileteid), ning reisifirma Albion vahendab 2022. aastavahetusel toimuvat reisi, mille hinnad algavad 12866 USA dollarist (üle 11 500 euro). 2021. aastal hakkavad Antarktikat külastama ka firma Silversea kruiisid, mis algavad Estraveli vahendusel tellides 13650 eurost, millesse pole aga arvestatud lennupileteid Tallinnast Tšiilisse.

Maailma põhjapoolseimat saarestikku Franz Josephi maad ja Teravmägesid hõlmav reis, mida vahendab samuti firma Albion, maksab aga oma odavaimas vormis 9995 USA dollarit (suurusjärgus 9000 eurot).

Norra Fjordide kruiisile reisifirma Royal Caribbean International kaudu algavad hinnad 2020. aastal 1057 eurost ja firma Costa Cruises poolt 1343 eurost. Taanit, Norrat ja Saksamaad hõlmav kruiis firma Costa Cruises poolt algab alates 795 eurost ning Norra põhjapoolsemat osa hõlmav kruiis Royal Caribbean Internationali poolt alates 1743 eurost. Nende puhul tasub aga tähele panna, et kruiisid algavad näiteks Kopenhaagenist ja Amsterdamist, ehk et ka sinna on vaja esmalt kohale ja sealt hiljem tagasi reisida, mis suurendab kogu reisikulu veelgi.