Teated Naganaga surmast olid esialgu ennatlikud

Seni restoran-baar-lokaalina tuntud Naganaga andis täna teada, et jõulu ajal väljakuulutatud sulgemine oli tegelikult osa renovatsiooniplaanist, mille käigus töötati välja asutuse konkreetsem kontseptsioon. Sotsiaalmeedia postituses teatas asutus, et selge kontseptsiooni puudumine võis olla takistuseks, miks nad ei ole suutnud hakata kasumit teenima. «Oleme natuke restoran, natuke baar, misasi üldse on lokaal, natukene nagu see, natukene nagu teine. Vahepeal on meil pidune, vahepeal on vaikne ja viisakas, vahepeal pääseb tuppa ainult reserveeringuga,» selgitas Naganaga taasavamise postituses oma varasemat seisundit. Nenditi, et põeti identiteedikriisi.

Uuesti avatakse samas kohas, kus paikneti ka varem (Uus 25) ning sedapuhku kaasaegse kõrtsina - kohana, kus «koos sõpradega lõõgastuda ning rahuliku meelega joogi kõrvale head-paremat hammustada». Sellega seoses ei paku Naganaga enam lõunaid ja keskendub õhtuses vööndis tegutsemisele ning toidu pakkumisele ka öötundidel. Muudetud on ka sisekujundust ning loodud rohkem istekohti.

Sellegipoolest tunnistas Naganaga juhataja Pille Laiakask, et senini on opereeritud nulli ja miinuse piirimail ning esialgu antakse endale ajapikendust 3 kuud - kui sellega ajaga suuri muutusi ei toimu, on oodata Naganaga lõplikku sulgemist. Võlgu võtta Naganaga juhatus ei kavatse.

Laiakask selgitas pikemalt ka uue kontseptsiooni tagamaid. «Äärmiselt oluline on edu saavutamiseks teha seda, mida armastad. Viimase osas oleme võib-olla vahepeal ka veidi teelt kõrvale kaldunud ja üritanud ehk liialt samastuda vanalinna restoranidega, kuhu tihti pääsebki ainult reseveeringu alusel ning kus tuleb ilusasti sirge seljaga laua taga istuda... Sujuvalt asendus mingi hetk ka meie pehme mööbel tavapärasemate tooli- ja lauakomplektidega, menüü muutus praekesksemaks jne. See kõik on ju tore ja ilus, aga kohalik inimene ei käi ju restoranis söömas mitu korda nädalas, pigem ikkagi pidupäeval. Proovime sellest suunast nüüd liikuda tagasi juurte juurde. Ise armastame just vabamat õhkkonda, kus saab ka natukene valjema häälega juttu ajada ja naerda, lihtsat ja ausat toitu, kvaliteetset kraaniõlut ning omakeskis leiutatud segujooke ning napse. Seda kõike loodame nüüd veelgi rohkem ka oma külalistele pakkuda,» rääkis Laiakask, kinnitades ka seda, et ürituste osas jäävad alles vanad lemmikud (viktoriinid, luuleõhtud, tantsupeod) ja eesmärk on ürituste kogumahtu suurendada.