R-Kioskites on nüüdsest kasutusel rohetopsid

R-Kioski uued kohvitopsid on taimse päritoluga.

R-Kiosk on asendanud oma poodides ühekordsed kohvitopsid täielikult taimse päritoluga topsidega. Uute topsid on ettevõttet sõnul toodetud 100% taastuvastest materjalidest ja nende valmistamisel ei ole kasutatud naftal põhinevat toorainet, mistõttu on uus lahendus keskkonnale vähem koormav.