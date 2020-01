Lugeja küsib: millistel töötajatel on eelis puhkusegraafiku koostamisel?

Tööinspektsiooni ennetusosakonna nõustamisjurist Greete Kaar täpsustas, et töölepingu seadus täpsustab, kes on töötajad, kellel on õigus nõuda põhipuhkust neile sobivaimal ajal.

Ülaltoodud töötajad on eelistatud isikud, kelle soovidega peab tööandja puhkuse ajakava koostamisel kindlasti arvestama. Ehk kui nad avaldavad soovi kasutada puhkust teatud perioodil, peab tööandja need puhkused märkima puhkuse ajakavasse. Oluline on meeles pidada, et tööandja peab soovidega arvestama üksnes juhul, kui töötajad avaldavad soovi puhkuste ajakava koostamise hetkel. Hiljem nende soovidega arvestama ei pea.