Ehituspoodide veebilehtedel levivad libasoodustused

Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt» tekitas antud kaasus (pildid lõigu lõpus) elavat arutelu K-rauta ja ka teiste veebipoodide hinnastamis- ja reklaamipoliitika eetilisuse suhtes. Kümned ja kümned inimesed jagasid postituse all oma halbu kogemusi seoses erinevate poodide reklaamidega. Üks kommenteerijatest lisas näiteks ka, et tema kunagi Tartu Kaubamajas töötanud tuttav olevat rääkinud, kuidas enne suuri allahindluskampaaniaid pididki töötajad kaupadel hindu kallimaks muutma ja siis kampaania ajal paari kuu tagusele tasemele langetama, jättes nii illusiooni odavamast kaubast. Teine kommenteerija soovitas, et kasulik oleks kaupluses nähtud toote hind üles kirjutada ja hiljem sama toodet teistest (ka välismaa) veebipoodidest otsida ja hindu võrrelda, et kõige ausamat diili saada. Siinkohal NB: paljude ettevõtete veebi- ja füüsiliste poodide hinnad on erinevad.

K-rauta: me ei soovi tarbijaid eksitada

K-rauta tunnistas olukorda ning selgitas, et nende eesmärk pole kindlasti tarbijaid eksitada. «Kuna K-rauta Eesti kauplused ja K-rauta e-pood on erinevate iseseisvate äriühingute hallatavat, siis toimub eraldi nii sisseostmine kui ka määratakse hinnad toodetele sõltumatult,» sõnas ettevõte Postimehele edastatud pressiteate vahendusel. Lisandusena öeldi, et neile pole teada täpsed asjaolud, mis puudutavad antud olukorras ilmsiks tulnud laevalgustite hinnamuutusi veebipoes. «Toodete hinnad erinevadki nii riigiti kui erinevates kauplustes, ka K-rauta Eesti kauplustes ja K-rauta e-poes võib leida erinevaid hindu, sest kaubamärk on küll sama, aga opereerija on erinev firma,» lisas ettevõte selgituseks.

Tarbijakaitse: see pole üksikjuhtum

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe ütles Postimehele, et taoline toodete hindade tõstmine ja siis sooduskampaania all müümine on kahjuks miski, mida kasutavad mitmed ehituskaupu müüvad ettevõtted. «Kuigi tarbijate pöördumisi hinnakuvamise osas on olnud vähe, siis probleem on olemas ja seetõttu võtame 2020. aastal antud küsimuse tõsisemalt kaubandustalituse fookusesse,» kinnitas Helemäe.

Ta selgitas lisaks, et tarbijakaitseseadusest lähtuvalt peab kaupade ja teenuste pakkuja järgima head kaubandustava. Juhul kui kaupleja esitab ebaõiget teavet toote hinna, hinna arvutamise aluste või hinnaeelise olemasolu kohta, siis on tegemist eksitava kauplemisvõttega, mis on keelatud ja mille eest võib juriidilist isikut karistada rahatrahviga kuni 32 000 eurot.