Liikluskindlustuse müüdid: kas maha sõidetud liiklusmärgi kahju tuleb omast taskust tasuda?

Seaduse kohaselt liiguvad kõik masina õigused ja kohustused üle uuele omanikule. Kui autole on liikluskindlustus sõlmitud näiteks 12-kuuks ja see müüakse juba kolmandal kuul, siis müüja ehk eelmine omanik ülejäänud üheksa kuu liikluskindlustust kuidagi tagasi ei saa.

Tihti tekitavad parklas mõlgitud uksed segadust ning võib tulla üllatusena, et autouksega teisele sõidukile tekitatud kahju on samuti hüvitatav liikluskindlustuslepingu alusel. Näiteks 2018. aastal toimus Ülemiste Keskuse parklas 125 juhtumit, mille kahju ulatus kokku 0,12 miljoni euroni (LKF-i statistika). Kui on teada kahju tekitaja, siis hüvitatakse kahjud liikluskindlustuslepingu alusel. Oluline on juhtum fikseerida ja esimesel võimalusel kindlustuse poole pöörduda. «Pöörduda võib nii enda kui süüdlase kindlustusseltsi,» selgitas Kääramees.