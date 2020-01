Puust ja punaseks: kuidas võita elektri börsihinna kõikumistest?

Eile ilmus uudis sellest, kuidas läinud ööl sai elektrit eriti soodsalt hankida. Osadel võis aga antud teemal tekkida küsimus, et mida see mulle täpselt annab, kui kell 4 öösel on elektri hind odav. Kui kasutaja on valinud endale elektri tarneks börsipaketi, siis sel puhul muutubki tema poolt mingil tunnil kasutatava elektrimahu maksumus vastavalt börsihinnale, erinevalt fikseeritud pakettidest, mis on üldjuhul küll kallimad, ent pakuvad tarbijale hinnakindlust ja stabiilsust.

Näiteks Eesti Energia klient saab börsihinda, sh konkreetse tunni hinda jälgida Eesti Energia mobiilirakendusest. Eesti on üldises plaanis osa Põhjamaade ühtsest elektri hulgiturust Nord Pool, mille hinnakõikumisi saab jälgida SIIT. NB: Nord Pooli lehte vaadates tuleb arvestada, et seal kajastub info Kesk-Euroopa aja järgi (CET ehk Central European Time).

Kuna elektri tunnihinnad kuvatakse üks päev ette, siis on võimalik koduses majapidamises oma elektrikulukaid toimetusi veidi planeerida (elektritootjad annavad iga päev hulgiturule infot, kui palju ja mis hinnaga nad järgmise päeva igal tunnil elektrit toota saavad). See tähendab börsipakettide omanike jaoks, et kui näiteks kell 19-20 on börsihind väga kõrge, aga 20-21 ajaks juba madalale kukkunud, saaks ajastada elektrikerise kütmist soodsamale ajale.

Kehtib ka põhimõte, et mida suurem on leibkond ja elamine, seda käegakatsutavam on säästliku tarbimise mõttelaadi tulemus, sõnas Luts. Usinamal hindade jälgijal võib Lutsu hinnangul tänu teadlikumale tarbimisele kokkuhoid olla kuni 10% elektriarvest.

Loomulikult tasub silmas pidada, et kuigi elektrihind võib langeda isegi nulli lähedale, on tarbitud elektri eest vaja tasuda ikkagi võrgutasu, mis on fikseeritud.