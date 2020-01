TransferWise võimaldab nüüdsest otsekorraldusmakseid

TransferWise'i tootejuhi Lars Trunini sõnul on otsekorraldusmaksed olnud traditsiooniliselt kohalike kommertspankade teenus, mille puhul võetakse tagasilükatud makse eest teenustasu või veel halvem – teenusepakkuja teeb tehingu ära ka siis, kui kontol puuduvad vajalikud vahendid ja hiljem küsib selle eest kõrgeid intressitasusid. «TransferWise'i teenuse kasutaja saab koheselt vastava teate, kui kontole tuleks raha lisada – enne me ülekannet ei tee. Otsekorraldusmaksete funktsioon teeb elu mugavamaks kõigile neile, kel on vaja välisriigis näiteks koduga seotud arveid või õppemaksu tasuda.»