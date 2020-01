Laste lemmik koolitoitudeks on pasta, pikkpoiss ja kanaroad

Daily kaubamärgi all toitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS viis läinud aasta lõpus enam kui 4600 õpilase, koolitöötaja ja lapsevanema seas läbi küsitluse, et saada aimu laste toitumiseelistustest ja rahulolust koolitoiduga.

«Rõõm on näha, et õpilased on koolitoiduga aasta-aastalt üha enam rahul. Uuringust selgub, et lapsed peavad koolilõunat maitsvaks ning mitmekesise toiduvalikuga toidukorraks, mis vastab igati nende ootustele. Pea 80 protsenti õpilastest soovib, et koolilõuna oleks toitev. Üle poole vastanute meelest peaks toit olema ka tervislik. Mahe tooraine ja toidu eestimaine päritolu on vähem tähtsateks faktoriteks,» jagas uuringu tulemusi Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.