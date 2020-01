Soome lennujaamadest lennatakse aina enam, ka Eestisse

2019. aasta oli Soome lennujaamu opereeriva Finavia jaoks intensiivne aasta, kuigi lennuliikluse kasv oli varasemate aastatega võrreldes mõõdukam. Regulaar- ja tellimuslendudel teenindati kokku 26 miljonit reisijat, mis on 4,2% rohkem kui 2018. aastal.

«Helsingi lennujaam on endiselt reisijatele väga atraktiivne. Aasia päritolu ümberistumisega reisijad on Helsingis olulisel kohal tänu meie soodsale geograafilisele asukohale Aasia ja Euroopa vahel. 2020. aasta suvisel hooajal stardib Helsinki lennujaamast iga nädal 53 lendu Hiinasse ja 45 lendu Jaapanisse. Meie konkurentsieelisteks on mugavad reisitingimused ja heal tasemel klienditeenindus. Pakume näiteks Hiinast saabunud reisijatele mitmeid teenuseid hiina keeles nii lennujaamas kui ka meie digikeskkonnas,» rääkis Finavia asepresident Petri Vuori.