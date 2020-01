Lugeja küsib: miks kleebib Omniva minu posti plastteibiga kokku?

Ta lisas, et reklaammaterjali seesugune pakkimine teeb lihtsamaks ka kirjakandja ja postikulleri töö, kuna reklaamid saabuvad tema jaoks juba postkasti kaupa komplekteerituna ning need saab korraga postkasti panna. «Postkastiomaniku jaoks on samuti mugavam võtta postkastist kompaktne pakk kõigi ettevõtete otsepostidega. Otseposti tellijatele tähendab see, et reklaammaterjalid jõuavad klientideni kiiremini ja kvaliteetsemalt, kuna puudub vajadus kande-eelseks käsitsi sorteerimiseks ja võimalike inimlike sorteerimisvigade tekkeks,» rääkis Kaiv.

Tänaseks on selline lahendus võetud kasutusele üle kogu Eesti. Peamine põhjus on just see, et Omniva uus tehnoloogia aitab oluliselt vähendada nende postikullerite postiringieelset käsitööd ning kiirendab ja lihtsustab kandjate tööd kanderingil. Uus reklaamikomplekteerimise liin ise tuleb Šveitsist ning selle tootjaks on ettevõte Ferag, kelle liinid on kasutusel ka USAs, Soomes, Rootsis, Austrias, Prantsusmaal ja Saksamaal.