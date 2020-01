Mida palgaläbirääkimistel meeles pidada

CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt rääkis aga, kuidas tugevamal positsioonil on palgaläbirääkimistes endiselt tööandjad, seda peamiselt töötajate puuduliku teadlikkuse tõttu seoses oma võimalustega. «Töötajale muudab olukorra ebamugavaks see, et tal puudub info, kas tööandja on võimeline ja huvitatud tema palka tõstma või mitte. Lisaks puudub paljudel töötajatel teadmine, missugust palka tema ametikohal Eestis teistes ettevõtetes makstakse. Just puuduliku info tõttu nihkub läbirääkimiste kaalukauss enamasti ikkagi tööandja poolele,» selgitas Auväärt.