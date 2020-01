Hoiatus: liikvel on järjekordne Omniva libakampaania

Tähelepanu tuleks sõnumi või e-kirja saamisel pöörata esmajärgus sellele, milliselt aadressilt, numbrilt või veebidomeenilt pakkumine saabub – ja seda just eriti, sest veebikurjategijad kasutavad oma õngitsuskirjades firmade pärislogosid. Kui tegemist on võõrapärase aadressiga, siis on see selge ohumärk ja igasuguste manuste avamisest või veebilinkidele klikkamisest tuleks hoiduda. Omniva korrektne domeen on ommniva.ee ja pakiteavitused saabuvad ainult aadressilt teavitus@omniva.ee.