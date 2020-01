Bolt hakkab lubama vahepeatuste lisamist

Bolt on ilmselgelt tähelepanu osutanud oma kodumaise konkurendi Yandexi reklaamidele, mille üheks tõmbenumbriks oli, seni erinevalt Boltist, vahepeatuste lisamise võimalus teenuse tellimisel.

«Vahepeatuste lisamine sõidule on meie klientide üks nõutuimaid uuendusi. See on suurepärane viis jagada sõite sõpradega,» kommenteeris Bolti Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.