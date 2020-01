Ka Telia ja Google'i nime alt levivad petukirjad

Täna kirjutas Postimees, et Omniva hoiatab oma kliente võltskampaania eest, mis on ilustatud küll Omniva logodega ja näeb üsnagi realistlik välja, kuid tuleb kahtlastelt aadressidelt ja levib eesmärgiga saada ligipääs kasutaja andmetele.

Nüüd teatas Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf, et ka Telia nime alt levib õngitsuskiri (näidis artikli päises), mis on maskeeritud auhinnamänguks – samamoodi nagu Omniva nime alt leviva kirja puhul.

Telia kinnitab, et ettevõte sellisel kujul auhinnamänge ei korralda. «Kuigi meie klientide teadlikkus on õngitsuskirjade äratundmisel järjest parem, tuletame meelde, et ühegi sellise kirja või auhinnamängu puhul ei tohi oma paroole ja muid andmeid kuhugi kirja panna. Telia ise sellisel kujul auhinnamänge ja loosimisi ei korralda ning see on esimene võimalus, kuidas õngitsuskirja ära tunda. Kõik meie ametlikud auhinnamängud ja loosimised toimuvad Telia enda kanalites ning auhinnamängude läbiviimisel ei palu Telia kunagi isikuandmete edastamist,» selgitas Telia Eesti küberturvalisuse valdkonna juht Aigar Käis.