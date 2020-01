Töövahendusportaal: Eesti ihaldatuim tööandja on Elisa

Uuring tehti vahemikus 26. november kuni 31. detsember ja hõlmas 2359 inimest. Uuringus osalejad said märkida, milline ettevõte on nende hinnangul üldse kõige atraktiivsem ning sai märkida ka atraktiivseimad tööandjad eri ärisektorites.

Küsitlus tehti CV-Online turundusjuhi Maris Viirese sõnul eelkõige selleks, et paremini mõista, milliseid kriteeriume inimesed tööandja valikul enim hindavad. Seetõttu paluti ka vastanutel detailselt kirjeldada, mis on nende jaoks olulisim, mõeldes tööandjate peale, kelle heaks sooviks töötada. Saadud info abil soovib Viirese sõnul CV-Online'i meeskond tegeleda tööandjate konsulteerimisega, et aidata neil muuta end tööotsijate silmis atraktiivsemaks.