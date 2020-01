Keskkonnaministeerium astus uue sammu jäätmete sortimise valdkonnas

Kuhuviia.ee juhi Kristiina Kerge sõnul on tegemist valdkonnaga, mille arenguks ja elanikkonna teadlikkuse kasvatamiseks on vaja järjepidevat ja süsteemset koostööd. «Meie meeskond arendab Kuhuviia.ee keskkonda iganädalaselt ning see leping annab meile kindluse, et oleme kaasatud oluliste valdkondlike otsuste langetamisesse. Samuti saame laiendada koostööd elanikkonna teadlikkuse kasvatamisel,» ütles Kerge. Ta lisas, et kuhuviia keskkonda on aktiivselt arendatud alates 2014. aastast ning olulisim märksõna nende jaoks on koostöö - olgu see tootjavastutusorganisatsioonide, ministeeriumi, teiste sarnaselt mõtlevate organisatsioonide või vabatahtlikega. «Näeme, et inimesed huvituvad üha rohkem sellest, et jäätmed jõuaksid õigesse kohta, mida kinnitab ka meie kasutajaskonna pidev kasv,» kommenteeris Kerge positiivseid arenguid.