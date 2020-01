Kas reisikindlustus kehtib ka sõjaolukorras?

«Kuigi Välisministeeriumi antud hoiatus Iraani ja Iraaki reisimise eest puudutab vaid väheseid eestlaseid, teevad pingelised välissuhted ärevaks ka reisijaid, kes on planeerinud talviseid puhkusereise vahetus naabruses paiknevatesse populaarsetesse sihtkohtadesse nagu Egiptus või Araabia Ühendemiraadid,» rääkis Jõks, kes soovitab reisikindlustuse tingimustesse praeguste sündmuste valguses eriti hoolikalt süveneda.

Meditsiiniabikindlustus on reisikindlustuse kohustuslik osa, mis katab reisil olles ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud. «See kehtib ka reisi ajal tekkinud sõja- (või sõjalaadses) olukorras, kus inimene haigestub või end vigastab. Kui aga sõjaolukord on juba välja kuulutatud ning inimene otsustab siis teadlikult kriisikoldesse sõita ja seal midagi juhtub, siis seda enam kindlustus ei kata,» selgitas Jõks.

Reisitõrkekindlustus aitab katta reisi ära- või poolelijäämise kulud. Sõda- või sõjalaadset olukorda kindlustused otseselt reisimise välistuseks ei pea ning kindlustusjuhtumina läheb arvesse see, kui eskaleerunud konflikti tõttu peaks lennuaeg muutuma või lend hoopiski ära jääma. «Kuna reisitõrkekindlustusi on erinevaid, tuleb kindlasti tähelepanu pöörata detailidele, mis valitud paketti kuuluvad. Reeglina kaitseb reisitõrkekindlustus ainult siis, kui lennufirma teatab muudatusest lennugraafikus või tühistab lennu sootuks siis, kui reis on juba alanud või kuni 24 tundi enne reisi algust,» rääkis Jõks.