Eakalt naiselt peteti välja üle 40 000 euro

«Kelmidel jagub Eestis tegevust seni, kuni inimestel on usk, et telefonikõne teeb rikkaks. Selline pakkumine on muidugi ahvatlev, kuid tasub meeles pidada, et keegi raha niisama ei kingi. Selle asemel tasub alati ise uurida, mis firmaga on tegu ja veenduda, et pakkumine on päris. Julgustan inimesi kahtluste korral ka ühendust võtma otse politseiga, helistades näiteks infotelefonil 612 3000, saame anda nõu ning kui paistab, et tegemist on kelmusega, selle eest hoiatada,» ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.