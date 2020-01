Kuhu reisivad eestlased 2020. aastal enim?

Kõige rohkem on tänavu broneeritud reise Eesti nn jahedamale ajale ehk jaanuarist kuni maini. Ka alanud aastal on, nii nagu mitmetel eelnevatelgi, eestlaste hulgas populaarseimad talvesihtkohad Egiptus ja Kanaari saared, kuhu korraldatakse Eestist tellimuslende. Estraveli statistika järgi on keskmise Egiptuse reisipaketi hind suurusjärgus 550 eurot ning Kanaari saarte reisipaketi hind 809 eurot reisija kohta.