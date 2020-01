Haiguslehel olles puudub tööandjal õigus sind tööle keelitada

Rahvatarkusest lähtuvalt kehtib vana tõde, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Kui sa ise ei taha tööl haigestuda, siis püüa ka ise vältida tõbisena töölkäimist ja teiste nakatamist. «Loomulikult tuleb ette olukordi, kus mingi ülesanne tuleb ära teha hoolimata nohust, köhast ja üldisest halvast enesetundest, aga see ei ole nii iga kord,» sõnas Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula. Iga köhatuse peale haiguslehele jäämine pole tema sõnul mõistlik, ent kui tervis on sedavõrd kehva, et tööd korralikult teha ei saa, siis tuleb koju jäämist ja haiguslehe võtmist tõsiselt kaaluda. Pole ju kasu töötajast, kelle töö tuleb ümber teha või kes oma tavaliste tööülesannetega rahuldavalt toime ei tule.

Haiguslehel olles ei saa tööandja inimest tööle kutsuda

Selgituseks sai Tööinspektsioonilt küsitud, mida teha, kui tööandja peaks (näiteks töötajate nappusel) survestama inimest haigena tööle tulema. Konkreetne vastus sellele on: tööandjal pole õigust töötajat haigest peast tööle ajada (kui töötaja on võtnud haiguslehe!), kuna kui arst on pidanud vajalikuks töötaja tervise parandamise, siis ei pea töötaja eraldi põhjendama, miks ta haiguslehel on ja kui raske on tema seisund.

Et vältida potentsiaalset tööandjapoolset tagakiusamist seoses haiguslehel olekuga tasub koju jäämist tingiva haiguse esinemisel pidada tööandjaga kirjavahetust, mis oleks hiljem tõendiks, kui peaks esinema olukord, kus tööandja palub/kohustab/survestab/keelitab töötajat haiguslehe ajal töötama. Oluline on siinkohal, et töötaja kasutaks siis oma õigust töötamisest keelduda. Kui töötaja seda ei tee, siis on tööandja küll survestanud töötajat, kuid töötaja on siiski ise osustanud rikkuda oma arsti seatud raviplaani ning on seetõttu ka ise tööseadust silmas pidades vastuoluliselt ja ebakorrektselt käitunud.

Kui peaks esinema ekstreemne olukord, kus tööandja soovib töötaja lepingu üles öelda, kuna töötaja ei allunud tema korraldusele haigena tööle tulla, on töötajal õigus hüvitisele ja lepingu ülesütlemise võib töövaidluskomisjon lugeda tühiseks, kui töötaja suudab tööandjapoolset ebaseaduslikku käitumist tõestada (eelpool nimetatud kirjavahetuse abil). Töölepingu seaduse paragraaf 19 annab töötajale õiguse keelduda töö tegemisest, kui ta viibib haiguslehel.

Teise töötaja haigestumine ei anna alust kedagi puhkuselt tagasi kutsuda