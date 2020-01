Igavene tõde: alkohol ja ravimid ei sobi kokku

Kõik on kuulnud, et alkoholi ja ravimeid ei tohi koos võtta, aga sageli ei teata, mis on selle põhjus. Ühtpidi võivad ravimid muuta tugevamaks alkoholi mõju, aga teistpidi võib alkohol muuta ravimite käitumist organismis (imendumist, jaotumist ja väljutamist), nende toime tugevust (leitud on isegi toime kolmekordset tõusu, mis võrdub üleannustamisega) ja kõrvaltoimete ilmnemist.