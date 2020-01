Lõpuks ometi: Omniva kuhjunud jõulupakid jõuavad Eestisse

Omniva operatsioonide juhi Kristi Undi sõnul on tegemist juba regulaarseks kujuneva nähtusega, mis esines ka möödunud aastal. «Kuna detsember on kõrghooaeg kogu maailma logistikavaldkonna jaoks, siis tekivad suurte mahtude tõttu rahvusvahelises pakivoos pudelikaelad, mis sageli lahenevad alles jaanuaris,» ütles Unt pressiteates.

Undi sõnul ei saa välistada, et mõned Eestisse jõudvad saadetised on oma kahekuuse maksimaalse tarnetähtaja juba ületanud ning võib-olla juba kaupmehe poolt saajatele hüvitatud. «Olenemata sellest, kas kaup on saajale juba hüvitatud või ei, toimetame me meieni jõudnud saadetised siiski tellijateni nii kiiresti kui võimalik,» lisas Unt.