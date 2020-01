TikTok: Hiinast pärit sotsiaalmeedia rakendus, mis on populaarsem kui Facebook

Statistikafirma Sensor Tower aastalõpu analüüs kinnitas, et mobiilirakendust TikTok laeti eelmisel aastal telefonidesse rohkem kui 700 miljonil korral, millega edestas Hiinast pärit ettevõtte rakendus nii Facebooki kui ka Facebooki omanduses olevaid Messengeri ja Instagrami rakendusi. Ainuüksi 2019. aasta neljandas kvartalis tõusis 2017. suve lõpus rahvusvahelisele turule tulnud rakenduse allalaadimiste arv 24%. 45% rakenduse esmakordsetest allalaadijatest (terve aasta peale) pärines Indiast. Siiski polnud TikTok maailma nr. 1 allalaetuim rakendus - selleks oli siiski samuti Facebookile kuuluv ja Messengerile sarnane suhtlemisrakendus WhatsApp, kes troonis esikohal ka 2018. aastal.

Mobiilirakenduste allalaadimiste numbrid 2019. aasta viimases ehk neljandas kvartalis. FOTO: Sensor Tower

TikToki näol on tegemist lühivideote vaatamise ja tegemise jaoks mõeldud rakendusega, mis on eriti populaarne just teismeliste seas. Läinud aastal selgitasid teismelised Eesti tüdrukud saates Õhtu!, et peaasjalikult genereeritakse platvormil videoid, kus mingi laulu saatel end välja elatakse või selle taustal huumorit tehakse.

Hea näide TikToki laiaulatuslikkusest on see, kuidas mõned selle platvormi populaarseimad kasutajad avastasid peavoolu jaoks tol hetkel tundmatu artisti Lil Nas X loo «Old Town Road» ja hakkasid selle taustal videoid tegema. Need videod olid nii populaarsed ja levisid sellise kiirusega, et varsti peale seda, kui TikToki kogukond oli loo avastanud, tõusis «Old Town Road» USA hitiedetabeli Billboard tippu ning omab tänseks USA ajaloos kõige kauem esikohta hoidnud loo tiitlit.

Platvormi loonud Bytedance on praegusel ajahetkel maailma kõige hinnalisem idufirma, mille väärtuseks on 78 miljardit dollarit (natuke üle 70 miljardi euro). Wall Street Journal (WSJ) edastas detsembris, et Bytedance on otsimas paika, kuhu saaks rajada TikToki rahvusvahelist peakontorit, et Hiinavälistele turgudele lähemale tulla. Ihaldusväärsete asupaikadena on firma olukorraga tuttavad allikad nimetanud Singapuri, Londonit ja Dublinit.

WSJ selgitas, et Singapur on tehnoloogiafirmade jaoks tõmbekeskuseks, kuna seal leidub palju tööjõudu, kes räägib mitmeid keeli, ning tehnoloogiasektori edendamine saab Singapuris valitsuse poolt palju toetust. Londonist on Bytedance senimaani otsinud talente, keda oma firmasse palgata, ning sama lugu on Dubliniga, kus valitseb lisaks soodne maksupoliitika.