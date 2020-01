H&M hakkab riideid rentima

Kliendid saavad Stockholmis Sergels Torgi väljakul paiknevast kauplusest rentida riideid 37 dollari (u 33 euro) eest nädalas. Valikus on esialgu 50 eset ja neid saavad rentida ettevõtte püsikliendid. Firma katsetab teenust esialgu kolme kuu raames, millest on praeguseks siis pool möödunud, et hinnata, kas teenuse järele on piisavat nõudlust.