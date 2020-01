Lugeja küsib: miks ei saa Omniva pakiautomaadis kauba hoiustamisaega pikendada?

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv selgitas, et pakiautomaatides olevate pakkide hoiuaja pikendamine on tavaolukorras tegelikult võimalik küll. «Tõesti oleme kõrgete pakimahtude ajal soovitanud klientidele, et võimaluse korral võib pakile järgi saata ka näiteks pereliikme või sõbra. Nii ei jää kõrgete mahtude ajal pakiautomaadikapp ühe seisva saadetisega ootele,» rääkis Kaiv.