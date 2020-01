Kaitsevägi võib mobiliseerida sinu auto

Kaitseressursside ameti (KRA) läbiviidavad sundkoormised jagunevad ametlikult neljaks alaliigiks (sundvõõrandamiseks, sundkasutuseks, sundvalduseks ja veokohustuseks), kuid lihtsustatult tähendab KRA sundkoormise kohustus igal juhul oma eramasina loovutamist riigile, kui hinnatakse, et seda läheb vaja riigikaitse otstarbeks. Sundkoormise teated (ehk et: kelle käest sõidukit soovitakse) väljastatakse rahuajal.

15 päeva jooksul alates koormisotsuse saamisest on sõiduki ehk vara omanikul õigus esitada vastuväiteid ja 30 päeva jooksul on võimalik sundkoormise otsust vaidlustada, pöördudes sundkoormise määranud asutuse poole. Kui tegemist ei ole aga rahuajaga, siis kehtivad sundkoormise määramise ja sundkoormise täitmise otsuse toimetamisel erandid - neid võib kätte toimetada igal ajal ja igas kohas.

Sundkoormatud vara omaniku õigused:

⦁ Saada oma vara tagasi.

⦁ Keelduda vara vastuvõtmisest, kui see on muutunud kasutuskõlbmatuks.

⦁ Nõuda varale tekitatud kahju korral varalise kahju hüvitamist juhul, kui see ei tekkinud sõjategevuse tõttu. See tähendab, et kui vara hävineb või kaotab väärtust otseses sõjategevuses, ei saa vara omanik selle eest kompensatsiooni. Konkreetsele küsimusele, et miks täpselt ei saa isik kompensatsiooni sõjaolukorras hävinud masina eest vastas KRA, et «mis puudutab kaitseväe võimeid ja vajadusi oleme me selgitanud korduvalt.»

Antud olukorda aitab väheke selgitada Riigivastutuse seaduse paragraaf 13, mille kohaselt «avaliku võimu kandja vabaneb vastutusest avalike ülesannete täitmisel tekitatud kahju eest, kui kahju tekitamist ei olnud võimalik vältida ka avalike ülesannete täitmisel vajalikku hoolsust täielikult järgides.»

⦁ Saada hüvist või pensioni, kui sundkoormise täitmine (veokohustus) põhjustas osalise või puuduva töövõime. Kui sundkoormise täitmine tõi kaasa omaniku/valdaja surma, siis makstakse hüvist või pensioni tema lähedastele.