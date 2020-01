Pensionilisa jääb korrastamata andmete tõttu saamata

«Inimesed ei ole aru saanud veel päriselt, et see, et sa registreerid oma õige elukoha seal, kus sa elad, ei ole mitte ainult bürokraatia. See on see, et kohalik linnaosavalitsus on teadlik, ta saab arvestada. Riigi poolt on teatud toetused nendele inimestele, kes on meil registreerinud,» põhjendas registreerimise vajadust Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid.