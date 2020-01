Tallinnas on koorumas kolmas KFC restoran, sedapuhku lennujaamas

KFC laienemist kinnitas Tallinna lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts, kes sõnas, et lennujaamas on oluline toit kiiresti kätte saada ja seetõttu on kiirtoidukohad seal väga populaarsed. «Meie uuringud näitavad, et just välismaiste reisijate jaoks oluline, et lennujaamas oleks rahvusvaheliselt tuntud brändide esindajaid ja meil on hea meel, et sellel kevadel lisandub lennujaama veel üks tugev rahvusvaheline kiirtoidurestoran KFC,» rääkis Holts BNS-ile.