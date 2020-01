Tänavad vallutanud elektritõuksid kihutasid seadusest mitu sammu ette

Pariisis koheldi tõukse karmimalt, kui meil. FOTO: Christian Hartmann / Reuters / Scanpix

Peamine korrektuur: parema mudeli kasutuselevõtt

Nii Citybee kui ka Bolt kinnitasid, et esimesel aastal saadi õppetund, millest tulenevalt soovitakse järgmisel hoojal kasutusele võtta suuremate ratastega mudel. Eriti Tallinna teed oma kõrgete äärekividega tingivat selle vajaduse.

Samuti soovivad mõlemad ettevõtted laiendada tõukerataste kasutustsoone ja vähemalt Bolt on pidanud läbirääkimisi ka väiksemate Eesti linnadega nagu Viljandi ja Rakvere.

Õnnetuste peamine põhjus on kergliiklejatega mittearvestamine

Tammus sõnas, et mida populaarsemaks mõni liikumisvahend saab, seda suuremaks tõuseb ka õnnetuse asetleidmise oht. Peamiseks elektritõukeratastega seonduvaks ohuks tõi ta kergliiklejate mitte märkamise.

«Probleemiks on see, et inimesed ei märka kergliiklejat. Need suured märka ratturit kampaaniad peaksid olema veelgi laiaulatuslikumad ja rõhutama ka teisuguste kergliiklusvahenditega liiklejaid,» sõnas Tammus, tuues ka mõned konkeetsed näited. «Põhilised juhtumid polnud mitte nii väga tõukeratastest tingitud, vaid kergliiklejatega üldiselt seotud, eriti magala rajoonides. Näiteks saab tuua sellise olukorra, kus kergliikleja sõitis tõukerattaga kergliiklusteel ja selle teega ristuvast parklast sõitis välja autojuht, kes ei märganud kergliiklejat. Üks teine juhtum oli selline, kus kergliiklusteel sõitvat tõukeratturit ei märganud parempööret tegev autojuht.»

Tammuse hinnanguga nõustus ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter, kes kinnitas, et suures pildis harjuti elektritõukeratastega kiiresti ning liigeldi mõistlikult, enim õnnetusi tekkis aga sellest, et autojuhid ei märganud tõukerattureid. «Eeldatavalt on algaval hooajal linnapildis neid veelgi enam, mistõttu peavad kõik liiklejad uue liiklusvahendi osalemisega liikluses rohkem arvestama,» manitses Tatter.

Citybee elektritõuksid. FOTO: Ieva Leiniša / LETA / Scanpix

Tõukeratta kasutajatele pani Bolti esindaja Tammus südamele, et kui inimesed on ees ja tee läheb kitsaks, tuleb hoog kindlasti maha võtta ja vajadusel ka rattalt maha tulla, ehk läheneda kergliiklemisele talupoja mõistusega. Ait Citybeest lisas, et nemad soovitavad omalt poolt kõigil kiivrit kasutada, mis läinud hooajal veel kohustuslik polnud. Ka kinnitas ta, et nende tõukeratastega juhtus esimesel hooajal vaid paar kergemat kukkumist.

Kui keegi kasutab tõukeratast aga valesti - näiteks sõidab ohtlikult, purjus peaga, või lõhub seda - tuleks kindlasti sellest esmalt teavitada politseid, kes saab taolise inimese kohe vastutusele võtta. Kui kasutaja suudetakse tuvastada, blokeeritakse tema konto.

«Selliseid juhtumeid oli ka, et valesti parkinud, vara oma majja viinud või ohtlikke olukordi tekitanud klientide kontod me mingiks ajaks külmutasime. Muidugi me räägime inimesega enne otsuse tegemist läbi, et mis toimus ja mis põhjusel miski juhtus,» lisas Tammus veel näiteid, mille eest Bolt inimesi karistas.

Oodata on teenuse karmimat reguleerimist