Ootamatult suur hange: Elron tellib kuni 16 rongi

«Tehniliste kriteeriumite puhul on oluline märkida, et hangitavad rongid on kahesüsteemsed elektrirongid, mis sõidavad nii vanas kontaktvõrgu alas kui ka uutel elektrifitseeritud raudteelõikudel,» sõnas Saks. Ta lisas, et kuigi nii väikese tellimusega on raske rongitootjates huvi tekitada, on potentsiaalsed pakkujad nii praegu kasutusel olevate rongide tootja Stadler kui ka näiteks Škoda, kes on ehitamas sarnaseid ronge meie lõunanaabritele lätlastele.