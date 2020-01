Europark tõstis Tallinna kesklinnas järsult parkimishinda

Kuna tegu on eramaaga ja hinna määrab turg, siis Tallinna Kesklinna vanema Valdimir Sveti sõnul pole linnal võimalik eraparklate hindu reguleerida. «Kui nemad tõstavad oma hindu, tahavad nad järelikult lihtsalt teenida suuremat tulu. Ja ilmselt näitab hinnatõus, et selle vastu on ka nõudlust,» sõnas Svet ERR-ile.