Lõpuks ometi: Eesti kodusead said Aafrika katku vabaks

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnas, et tegemist on suure tunnustusega. «Kuna Eestis pole kahe aasta jooksul SAK-i kodusigadel tuvastatud, siis õnnestus deklareerida SAK vabadus kodusigadel. SAK vaba maa staatus tõstab usaldust ka kaubanduspartnerite silmis ning Belgia näitel võib öelda, et tänu SAK-i vaba maa staatuse saavutamisele õnnestus ettevõtetel pääseda oma toodanguga mitmele välisturule,» ütles Kalda pressiteate vahendusel.