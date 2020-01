Vaid ühes Eesti pangas on maksed tasuta

Swedbankis maksavad pangasisesed maksed tavakliendile 0,16 eurot ning maksed teistesse pankadesse 0,38 eurot. Deebetkaardi kuutasu on tavakliendile 1,28 eurot. Alla 26-aastastele on maksed tasuta. Uue maksete paketi hind on 1,5 eurot kuus ja see sisaldab nii kuutasu kui ka internetipangast või mobiilist tehtud makseid.