Lumevaegus frustreerib talvekaupade müüjaid: «eks me kõik teame, et olukord on masendav»

«Ega siin polegi palju kommenteerida, eks me kõik teame, et olukord on masendav. Talvekaupu ei müü ja midagi muud öelda ei olegi. Täpseid protsente ei oska peast öelda, aga vähemalt 30% on müügid kindlasti all.»

Nii rääkis Tartus tegutseva tehnika- ja tööriistakaupluse Tööriistakeskus juhataja Peep Okk, kes kirjeldas, et ühelt poolt on talvekaupade madalam müük tekitanud tuntavat ärilist kahju, teisalt aga nähti sellise lumevaese talve potentsiaali ka ette. Seepärast näiteks ei varunud Tööriistakeskus ka liialt paljut uut talvekaupa. «Näiteks lumelabidaid me ei ole eriti juurde võtnud ja kaupleme suuresti eelmise aasta jäägiga. Sama lugu lumefreesidega. Soojapuhureid varusime rohkem,» rääkis Okk, kes sõnas ka, et kuigi hetkel on neil kogu talvekaup allahinnatud, siis olukorras, kus inimestel vastavaid tooteid vaja ei ole ei päästa ka sooduskampaaniad.

Tallinn 17.01.2020. Talvekaubad Bauhofis. FOTO: Tairo Lutter

Talvekaupade müügi vähenemisest tulenevat rahalist kaotust teiste kaubagruppidega Tööriistakeskuse juhataja sõnul väga edukalt kompenseerida pole õnnestunud, kuigi osad inimesed on tavalisest varasemalt hakanud varuma kaupa kevadhooajaks.

Menukateks külma ilma toodeteks on Tööriistakeskuses endiselt soojapuhurid, mida ehitusfirmadel ikka vaja läheb, kuigi ka nende müüginumbrid on eelmise aastaga võrreldes nõrgemad. Samuti on õnnestunud lumefreese suuremas koguses Soome vahendada. «Kahjuks on see selline tegevus, kus kasumimarginaal on oluliselt väiksem, kui ise müüa,» sõnas aga Okk, et kuigi abiks ikka, siis päästnud on taoline kõrvaltegevus vähe.

Bauhofist kelke sel aastal ei osteta

Bauhofi turundusdirektor Evelin Pae rääkis sarnaselt, et talvekaupade müük tervikuna on 2019-2020 talvehooajal oma 30 protsenti all võrreldes mullusega ja seda peab Bauhof kompenseerima teiste toodete müügiga. Täpsemalt olenevad läbimüügi numbrid muidugi tootegrupist. «Kelkude ja suuskade müük oli eelmisel aastal oluliselt suurem, müüsime siis tuhandeid kelke-suuski võrreldes selle aasta paarikümnega,» tõi Pae näite ebaedukast kaubagrupist.

Tallinn 17.01.2020: kelgud Bauhofis FOTO: Tairo Lutter

Käibe poolest on Bauhofis sel aastal edukaimad talvekaubad kütteseadmed ja -materjalid. Numbriliselt müüakse enim linnutoitu. Märkimisväärne on, et tänu soojale talvele on üleval ettevõtte remondi- ja kodutöödega seotud kaubagruppide müüginumbrid ning erinevate seemnete, väetiste ja taimekaitsevahendite müügid, mida on eelmise aastaga võrreldes lausa 20% enam.

Suuri sooduskampaaniaid Bauhof talvekaupadele tegemas ei ole. Seda peamiselt seetõttu, et Pae sõnul otsustab hooajakaupade menu siiski ilm. Sarnaselt Tööriistakeskuse juhatajale kinnitas Pae, et kui ilmaolud seda ei nõua, siis talvekaupa lihtsalt ei osteta ja seetõttu jäetakse Bauhofis see sobivaid ilmastikuolusid ootama.

Selle aasta nigelale suusailmale vaatamata ei plaani Bauhof lähitulevikus oma sisseostupoliitikat kuidagi kardinaalselt muuta. Bauhofi turundusdirektor kinnitas, et nende kogemusel järgneb nigelale aastale alati parem aasta ja müüdavate talvekaupade koguseid järgmiseks aastaks vähendada ei plaanita.

Tallinn, 17.01.2010: lumelabidad Bauhofis. FOTO: Tairo Lutter

Spordikaupade müük on saanud kõva põntsu